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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав предостерег от самолечения при COVID-19

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

При коронавирусе настоятельно не рекомендуется заниматься самолечением, говорится в сообщении на сайте Минздрава России.

«Все противовирусные препараты должны приниматься исключительно по назначению и под наблюдением лечащего врача», — уточняется в сообщении.

Минздрав отметил, что сейчас в социальных сетях распространяется информация о якобы положительном эффекте некоторых лекарств при лечении коронавирусной инфекции.

Ведомство указало, что существует большое количество медицинских препаратов, которые нельзя принимать вместе с терапией COVID-19, их употребление может вызвать побочные эффекты или привести к смерти.

Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
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Исследование Минздрава также показало, что лечение коронавируса монопрепаратом Лопинавир+Ритонавир не эффективнее, чем стандартная симптоматическая терапия.

Ранее Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса, всего в него вошли шесть средства. Среди одобренных лекарств оказались противомалярийные препараты и лекарства на основе интерферонов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Минздрав, коронавирус
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