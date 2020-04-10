Минздрав предостерег от самолечения при COVID-19

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

При коронавирусе настоятельно не рекомендуется заниматься самолечением, говорится в сообщении на сайте Минздрава России.

«Все противовирусные препараты должны приниматься исключительно по назначению и под наблюдением лечащего врача», — уточняется в сообщении.

Минздрав отметил, что сейчас в социальных сетях распространяется информация о якобы положительном эффекте некоторых лекарств при лечении коронавирусной инфекции.

Ведомство указало, что существует большое количество медицинских препаратов, которые нельзя принимать вместе с терапией COVID-19, их употребление может вызвать побочные эффекты или привести к смерти.