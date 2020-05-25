Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

Употребление алкоголя не защищает от коронавируса и в период эпидемии подвергает здоровье людей еще большей опасности. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, страх людей перед болезнью и дезинформация привели к возникновению мифа о том, что употребление напитков с высоким содержанием спирта может убить коронавирус.

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Поэтому в условиях эпидемии необходимо сводить употребление спиртных напитков к минимуму. В ведомстве добавили, что злоупотребление алкогольными напитками приводит к развитию широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний, нарушений психического здоровья.

Кроме того, Роспотребнадзор напомнил, что употреблять алкоголь нельзя при приеме большинства лекарственных препаратов. В ведомстве также сослались на статистику Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с которой алкоголь ежегодно приводит к смерти 3 млн человек.