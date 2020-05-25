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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

Употребление алкоголя не защищает от коронавируса и в период эпидемии подвергает здоровье людей еще большей опасности. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, страх людей перед болезнью и дезинформация привели к возникновению мифа о том, что употребление напитков с высоким содержанием спирта может убить коронавирус.

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Поэтому в условиях эпидемии необходимо сводить употребление спиртных напитков к минимуму. В ведомстве добавили, что злоупотребление алкогольными напитками приводит к развитию широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний, нарушений психического здоровья.

Минздрав сообщил о росте смертности из-за алкоголя в период пандемии
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кроме того, Роспотребнадзор напомнил, что употреблять алкоголь нельзя при приеме большинства лекарственных препаратов. В ведомстве также сослались на статистику Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с которой алкоголь ежегодно приводит к смерти 3 млн человек.

В начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что во время всеобщей самоизоляции, введенной в большинстве российских регионов в качестве меры борьбы с COVID-19, потребление алкоголя выросло на 2-3%.

Мурашко сообщил о росте потребления в России алкоголя во время эпидемии
Общество
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Он также предостерег жителей страны от профилактики здоровья употреблением спиртных напитков. «Не нужно думать, что даже какие-то там 30–50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет», — сказал Мурашко.

Позже глава Минздрава сообщал, что в России увеличилось количество смертей, вызванных алкоголем, на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Роспотребнадзор, алкоголь, коронавирус
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