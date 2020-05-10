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«Роскосмос» подтвердил разрушение блока от российской ракеты

Модель базового разгонного блока «Фрегат-СБ»  
Модель базового разгонного блока «Фрегат-СБ»   (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат-СБ» разрушился 8 мая, сообщили РБК в пресс-службе корпорации «Роскосмос». В этот момент блок находился на орбите.

«Роскосмос» собирает измерительную информацию и уточняет количество и параметры орбит обнаруженных фрагментов.

Этот же блок использовался в июле 2011 года при запуске астрофизического спутника «Спектр», говорится в сообщении.

О разрушении топливного бака минувшей ночью сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, которая занимается отслеживанием объектов на околоземной орбите. Эскадрилья сообщила, что обнаружила 65 обломков блока и что взрыв не стал следствием столкновения с другим объектом.

Материал дополняется.

Автор: Роман Кирьянов
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