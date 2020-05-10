ВВС США сообщили о взрыве в космосе бака разгонного блока «Фрегат-СБ»

Ракета ​«Зенит-3М» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» (Фото: Олег Урусов / РИА Новости)

Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат СБ» взорвался в космосе, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно воздушных сил США.

По ее информации, взрыв произошел 8 мая, но его причиной не было столкновение с другим объектом. В результате происшествия были обнаружены 65 обломков.

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