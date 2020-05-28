Рогозин сообщил об установке камер на МКС после «дырки» в «Союзе»

После инцидента 2018 года, когда в космическом корабле «Союз МС-09» обнаружили просверленное отверстие, российский сегмент Международной космической станции оснастили камерами видеонаблюдения. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канале «Соловьев Live».

По его словам, российское космическое агентство «по самым разным причинам» не может рассказать, кто именно сделал «дырку», но сделало все возможное, чтобы ситуация не повторилась вновь.

«Российский сегмент МКС сегодня надежно защищен всеми необходимыми системами наблюдения и контроля», — отметил Рогозин.

30 августа 2018 года глава «Роскосмоса» заявил, что на МКС произошла утечка воздуха из-за микротрещины на пристыкованном к станции российском космическом корабле «Союз МС-09».