Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднялись для сопровождения бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного моря. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

«Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — отметили в ведомстве.

После того как истребители приблизились на безопасное расстояние к американским бомбардировщикам, те изменили направление полета от российской государственной границы.

Действия В-1В ВВС США были обнаружены дежурными по ПВО Западного и Южного военных округов.