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Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднялись для сопровождения бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного моря. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

«Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — отметили в ведомстве.

После того как истребители приблизились на безопасное расстояние к американским бомбардировщикам, те изменили направление полета от российской государственной границы.

Действия В-1В ВВС США были обнаружены дежурными по ПВО Западного и Южного военных округов.

Бомбардировщики США впервые пролетели над Европой с украинскими Су-27
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Истребители Су-27 и бомбардировщики B-1B<br /> <br /> &nbsp;

В апреле 2019 года НАТО согласовало «пакет мер» в Черном море, который предполагает поддержку Украины и Грузии в ответ на «поведение России». В российском МИДе негативно оценили повышение активности альянса в регионе и объявили, что Москва примет ответные меры.

В январе 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регионе на суше, на море и в воздухе.

В конце февраля российское Минобороны сообщило, что в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США USS Ross с управляемым ракетным оружием. За ним начали слежку силы Черноморского флота.

 

Теги: бомбардировщики, США, Черное море, перехват, российские истребители
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