Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регионе. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

«Мы усилили присутствие НАТО на суше, на море и в воздухе [Черноморского региона]», — заявил Столтенберг. Генсек подчеркнул, что альянс считает Черное море стратегическим для себя регионом.

Кроме того, Столтенберг сказал, что румынская сторона «вносит существенный вклад в безопасность Черного моря».

В апреле 2019 года страны — члены НАТО согласовали «пакет мер» в Черном море, который предполагает поддержку Украины и Грузии в ответ на «поведение России». В российском МИДе заявляли, что негативно относятся к повышению активности альянса в Черном море и российская сторона примет ответные меры.