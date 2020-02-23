Политика , 23 фев, 19:24
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Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США
Эсминец USS Ross
Военно-морской флот России взял на контроль вошедший в акваторию Черного моря эсминец ВМС США USS Ross. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной, передает ТАСС.
По данным ведомства, американский эсминец с управляемым ракетным оружием зашел в Черное море в 18:30 мск. Сейчас за ним следят силы Черноморского флота.
Корабли ВМС США периодически заходят в Черное море. В прошлый раз это произошло 15 декабря 2019 года. Тогда эсминец Ross взял на сопровождение малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек».