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Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США

Эсминец USS Ross (Фото: MCS 3rd Class Ford Williams / Global Look Press)

Военно-морской флот России взял на контроль вошедший в акваторию Черного моря эсминец ВМС США USS Ross. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной, передает ТАСС.

По данным ведомства, американский эсминец с управляемым ракетным оружием зашел в Черное море в 18:30 мск. Сейчас за ним следят силы Черноморского флота.

В США сообщили о цели захода американского эсминца в Черное море
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Корабли ВМС США периодически заходят в Черное море. В прошлый раз это произошло 15 декабря 2019 года. Тогда эсминец Ross взял на сопровождение малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек».



 

Теги: американский эсминец, Черное море
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