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Политика ,  
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Бомбардировщики США впервые пролетели над Европой с украинскими Су-27

Истребители Су-27 украинских ВВС сопроводили американские стратегические бомбардировщики, совершавшие миссию над Европой. Это первый случай, когда украинские самолеты составили эскорт для американской стратегической авиации
Истребители Су-27 и бомбардировщики B-1B  
Истребители Су-27 и бомбардировщики B-1B   (Фото: Министерство Обороны Украины)

Украинские истребители Су-27 впервые составили эскорт американским стратегическим бомбардировщикам, выполнившим полет над Европой и Черным морем. Об этом говорится в сообщении командования ВВС США в Европе и Африке.

Миссия бомбардировщиков B-1B носила название Bomber Task Force Europe. В рамках миссии два бомбардировщика вылетели с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота. Целью полета командование ВВС назвало отработку совместных действий с европейскими союзниками США по НАТО и странами-партнерами.

Видео совместного полета командование ВВС США опубликовало в Twitter

Помимо украинских ВВС, эскорт истребителям также составляли турецкие боевые саомлеты. В Пентагоне отметили, что это первый случай подобного взаимодействия с украинскими и турецкими ВВС.

Сверхзвуковые бомбардировщики B-1B стоят на вооружении американских ВВС с 1986 года. Изначально они разрабатывались в качестве носителей ядерного вооружения, способных на высокой скорости преодолевать ПВО противника. На большой высоте эти бомбардировщики способны разгоняться до скорости более 1300 км/ч. Однако после окончания холодной войны началось переоборудование B-1B под неядерную ударную нагрузку. После этого они широко применялись в локальных конфликтах. Впервые на боевую миссию самолеты вылетели в 1998 году, во время бомбардировок Ирака, а позднее применялись в Афганистане, Ливии, Сирии.

Всего на вооружении США оcтается 61 стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Они составляют основу стратегической авиации США наряду с B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: бомбардировщики, ВВС США, Украина
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