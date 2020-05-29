Бомбардировщики США впервые пролетели над Европой с украинскими Су-27

Истребители Су-27 украинских ВВС сопроводили американские стратегические бомбардировщики, совершавшие миссию над Европой. Это первый случай, когда украинские самолеты составили эскорт для американской стратегической авиации

Истребители Су-27 и бомбардировщики B-1B (Фото: Министерство Обороны Украины)

Украинские истребители Су-27 впервые составили эскорт американским стратегическим бомбардировщикам, выполнившим полет над Европой и Черным морем. Об этом говорится в сообщении командования ВВС США в Европе и Африке.

Миссия бомбардировщиков B-1B носила название Bomber Task Force Europe. В рамках миссии два бомбардировщика вылетели с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота. Целью полета командование ВВС назвало отработку совместных действий с европейскими союзниками США по НАТО и странами-партнерами.

Видео совместного полета командование ВВС США опубликовало в Twitter

Помимо украинских ВВС, эскорт истребителям также составляли турецкие боевые саомлеты. В Пентагоне отметили, что это первый случай подобного взаимодействия с украинскими и турецкими ВВС.