Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений в России

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Россия осторожно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ.

Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, снижается число заболевших. «Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги мы пока делаем очень осторожно», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что у государств, входящих в содружество, не только общие границы, но и эпидемиологическое пространство. По его словам, совместные меры реагирования у стран СНГ основаны на практиках, которые отработали еще во времена СССР.

Мишустин рассказал, что санитарные службы стран содружества обмениваются методиками борьбы с вирусом, помогают тест-системами и расходными материалами.