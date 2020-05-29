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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений в России

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Россия осторожно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ.

Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, снижается число заболевших. «Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги мы пока делаем очень осторожно», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что у государств, входящих в содружество, не только общие границы, но и эпидемиологическое пространство. По его словам, совместные меры реагирования у стран СНГ основаны на практиках, которые отработали еще во времена СССР.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Мишустин рассказал, что санитарные службы стран содружества обмениваются методиками борьбы с вирусом, помогают тест-системами и расходными материалами.

По его словам, Россия передала партнерам по СНГ тест-системы для проведения сотен тысяч исследований. В ближайшее время Москва дополнительно поставит зарубежным партнерам тесты для проведения 1 млн исследований, большая часть тестов зарезервирована для стран СНГ, отметил премьер.

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Фото: Massimo Percossi / EPA / ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая, однако оставил за главами регионов право ограничивать или приостанавливать работу предприятий, на которых нельзя соблюсти все санитарные правила.

В Москве, Подмосковье и других российских регионах начали ослаблять ограничения. В столице разрешили прогулки по графику, в Московской области открыли парки, в Оренбургской, Тюменской, Тульской областях, Камчатском крае и ряде других регионов разрешили прогулки и занятия спортом на улице при соблюдении социальной дистанции.

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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Теги: Михаил Мишустин, правительство, коронавирус
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