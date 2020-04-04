Россия поставит в страны СНГ еще 300 тыс. тестов на коронавирус
До конца весны Россия отправит в страны СНГ 3065 тест-наборов для лабораторной диагностики, каждый из которых позволяет сделать до 100 исследований на коронавирус, рассказал РБК источник, близкий к оперативному штабу, и подтвердил источник, близкий к МИД России.
За март Россия уже отправила странам Содружества 1376 таких тест-наборов, отметили собеседники РБК. Об отправке почти 100 тыс. тестов, разработанных научным центром «Вектор», ранее сообщал и Роспотребнадзор.
Представитель посольства Узбекистана в Москве подтвердил РБК, что Россия действительно направила помощь республике, однако отказался назвать число отправленных тест-наборов. Ранее представители Минздрава Узбекистана сообщали о том, что из России будут получены около 9 тыс. тестов.
Информацию о том, что Россия отправила помощь для борьбы с коронавирусом, РБК подтвердил и представитель посольства Армении. «По линии министерств здравоохранения Армения направила запрос, и Россия безвозмездно предоставила необходимое количество тест-систем для лабораторной диагностики коронавируса», — отметил он и добавил, что двустороннее сотрудничество в этой области продолжается.