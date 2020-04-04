Россия поставит в страны СНГ еще 300 тыс. тестов на коронавирус

Россия уже направила в страны СНГ тест-наборы, которые позволяют сделать около 100 тыс. проверок на COVID-19, в апреле-мае готовится дополнительная поставка более 3 тыс. таких комплектов, рассказали источники РБК

Фото: Massimo Percossi / EPA / ТАСС

До конца весны Россия отправит в страны СНГ 3065 тест-наборов для лабораторной диагностики, каждый из которых позволяет сделать до 100 исследований на коронавирус, рассказал РБК источник, близкий к оперативному штабу, и подтвердил источник, близкий к МИД России.

За март Россия уже отправила странам Содружества 1376 таких тест-наборов, отметили собеседники РБК. Об отправке почти 100 тыс. тестов, разработанных научным центром «Вектор», ранее сообщал и Роспотребнадзор.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Представитель посольства Узбекистана в Москве подтвердил РБК, что Россия действительно направила помощь республике, однако отказался назвать число отправленных тест-наборов. Ранее представители Минздрава Узбекистана сообщали о том, что из России будут получены около 9 тыс. тестов.

Информацию о том, что Россия отправила помощь для борьбы с коронавирусом, РБК подтвердил и представитель посольства Армении. «По линии министерств здравоохранения Армения направила запрос, и Россия безвозмездно предоставила необходимое количество тест-систем для лабораторной диагностики коронавируса», — отметил он и добавил, что двустороннее сотрудничество в этой области продолжается.