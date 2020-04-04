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Пандемия коронавируса ,  
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Россия поставит в страны СНГ еще 300 тыс. тестов на коронавирус

Россия уже направила в страны СНГ тест-наборы, которые позволяют сделать около 100 тыс. проверок на COVID-19, в апреле-мае готовится дополнительная поставка более 3 тыс. таких комплектов, рассказали источники РБК
Фото: Massimo Percossi / EPA / ТАСС

До конца весны Россия отправит в страны СНГ 3065 тест-наборов для лабораторной диагностики, каждый из которых позволяет сделать до 100 исследований на коронавирус, рассказал РБК источник, близкий к оперативному штабу, и подтвердил источник, близкий к МИД России.

За март Россия уже отправила странам Содружества 1376 таких тест-наборов, отметили собеседники РБК. Об отправке почти 100 тыс. тестов, разработанных научным центром «Вектор», ранее сообщал и Роспотребнадзор.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Представитель посольства Узбекистана в Москве подтвердил РБК, что Россия действительно направила помощь республике, однако отказался назвать число отправленных тест-наборов. Ранее представители Минздрава Узбекистана сообщали о том, что из России будут получены около 9 тыс. тестов.

Информацию о том, что Россия отправила помощь для борьбы с коронавирусом, РБК подтвердил и представитель посольства Армении. «По линии министерств здравоохранения Армения направила запрос, и Россия безвозмездно предоставила необходимое количество тест-систем для лабораторной диагностики коронавируса», — отметил он и добавил, что двустороннее сотрудничество в этой области продолжается.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что страны СНГ, в частности Белоруссия, запросили у России помощь в борьбе с коронавирусом.

В Белоруссию тест-наборы пока не отправляли — только защитные маски, отметил один из собеседников РБК. Всего, по его словам, Минск запросил 10 тыс. тестов. «Это не больше, чем другие», — добавил он.

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На момент публикации текста РБК не получил ответ на запрос, направленный в пресс-службу Роспотребнадзора и федерального штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Из стран СНГ (за исключением России, где на 2 апреля было зафиксировано 3548 случаев заболевания) самая серьезная ситуация в Армении, где подтверждены 736 случаев заболевания и пять смертей (по данным Университета Джонса Хопкинса). На третьем и четвертом местах — Молдавия, где 591 заболевший и шесть жертв, и Казахстан — 464 случаев заражения, три закончились смертью. 443 случая подтверждены в Азербайджане, умерли пять человек. В Белоруссии 351 человек заразился, четверо скончались. В Узбекистане, по официальным данным, зарегистрировано 227 случаев заражения коронавирусом, двое умерли. В Киргизии известно о 130 заболевших, в Таджикистане до сих пор не выявили ни одного случая заражения.

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Помимо стран СНГ Россия оказала гуманитарную помощь Италии, куда направлена группа военных медиков. Также Москва помогла США, куда 1 апреля был отправлен самолет Ан-124 с аппаратами ИВЛ и другим медицинским грузом.

Автор: Александр Атасунцев
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Узбекистан, Белоруссия, СНГ, Армения, коронавирус
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