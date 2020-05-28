В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3793 человека

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки выздоровели 3793 заболевших COVID-19, общее число вылечившихся превысило 70 тыс. Об этом сообщает московский оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7125», — сказала Ракова.

26 мая московские власти сообщили о рекордном с начала эпидемии числе выздоровевших после COVID-19 людей — 8033 человека.

За последние сутки в Москве выявили 2054 новых заболевших, общее число зараженных составило 173 497 человек. В Московской области за сутки зарегистрировали 774 новых случая, всего в регионе подтвердили коронавирус у 36 730 человек.