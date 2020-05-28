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Собянин назвал долю москвичей с антителами к коронавирусу

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Скрининговые исследования показали, что у 14% обследованных жителей Москвы есть антитела к коронавирусу. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Скрининговые исследования, которые мы на сегодняшний день проводим в столице, выявили 14% людей, которые имеют маркеры к коронавирусу. Это большой процент. Часть из них находятся в стадии формирования иммунитета», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее в мае глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что из 50 тыс. обследованных в Москве у 12% есть антитела к коронавирусу.

Власти Москвы назвали масштаб тестирования на антитела к коронавирусу
Общество
Фото: Максим Шеметов / Reuters

По его словам, у этих граждан нашли антитела иммуноглобулина G, что говорит о формировании иммунитета к инфекции или о том, что он уже сформировался. Хрипун отметил, что всего на наличие антител планируют протестировать 6 млн человек.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что с 27 мая в столичных поликлиниках будут брать до 5 тыс. проб ежедневно, для того чтобы проводить тесты на наличие антител к вирусу.

До этого в компании «Инвитро» отмечали, что протестировали 40 тыс. человек на наличие антител и каждый седьмой тест оказался положительным. Антитела к коронавирусу выявили у 14% пациентов. Почти половину всех тестов провели в Москве и Подмосковье, помимо этого, анализы брали у жителей Северо-Западного, Приволжского и Центрального федеральных округов, а также в Сибири.

«Инвитро» обнаружила антитела к COVID у каждого седьмого из сдавших тест
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве выявили более 173 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2254 человека умерли. Лечиться продолжают почти 100 тыс. пациентов, свыше 71 тыс. человек выздоровели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, Сергей Собянин, коронавирус, антитела
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