Собянин назвал долю москвичей с антителами к коронавирусу

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Скрининговые исследования показали, что у 14% обследованных жителей Москвы есть антитела к коронавирусу. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Скрининговые исследования, которые мы на сегодняшний день проводим в столице, выявили 14% людей, которые имеют маркеры к коронавирусу. Это большой процент. Часть из них находятся в стадии формирования иммунитета», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее в мае глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что из 50 тыс. обследованных в Москве у 12% есть антитела к коронавирусу.

По его словам, у этих граждан нашли антитела иммуноглобулина G, что говорит о формировании иммунитета к инфекции или о том, что он уже сформировался. Хрипун отметил, что всего на наличие антител планируют протестировать 6 млн человек.