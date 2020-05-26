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В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 8 тыс. человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились более 8 тыс. человек, что стало рекордом для столицы с начала эпидемии. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели сразу 8033 человека. Это рекордное количество», — отметила она.

Вице-мэр добавила, что общее число выздоровевших от COVID-19 москвичей возросло до 61 619 человек. Она выразила надежду, что такая положительная динамика сохранится.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний, отрицательные тесты на гепатиты В, С, ВИЧ.

В апреле власти Москвы установили выплаты донорам плазмы крови с антителами к коронавирусу. Так, за каждые 150 мл плазмы будут платить 1 250 руб., за 600 мл — 5 тыс. руб.

Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в столице, согласно данным на 25 мая, составляет 166 473 человек, 2 034 пациента умерли.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус, статистика
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