В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 8 тыс. человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились более 8 тыс. человек, что стало рекордом для столицы с начала эпидемии. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели сразу 8033 человека. Это рекордное количество», — отметила она.

Вице-мэр добавила, что общее число выздоровевших от COVID-19 москвичей возросло до 61 619 человек. Она выразила надежду, что такая положительная динамика сохранится.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний, отрицательные тесты на гепатиты В, С, ВИЧ.