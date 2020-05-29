Фургал попросил Мишустина включить СМИ в список пострадавших отраслей

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением включить СМИ и полиграфию в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом сообщает региональное ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края. В пресс-службе Фургала РБК подтвердили, что такое письмо было направлено.

В письме указано, что распространение коронавируса негативно повлияло на финансово-экономическое состояние полиграфии и медиаотраслей региона. Основной причиной названо снижение рекламных доходов из-за падения рынка.

Фургал отметил, что в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции работа СМИ «является одной из приоритетных в государственной информационной политике». Губернатор попросил Мишустина поддержать решение Комитета Государственной думы о включении теле-, радиовещательных организаций, а также печатных изданий, рекламных компаний и книжной индустрии в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших во время эпидемии COVID-19.

Как пояснил РБК глава комитета Госдумы по СМИ Александр Хинштейн, комитет направлял всем губернаторам обращения о необходимости реализовать меры поддержки СМИ на региональном уровне и прикладывал к нему решение думского комитета по СМИ. «Решение комитета было по всем мерам поддержки — и на федеральном, и на региональном уровне. Сейчас главы регионов направляют обращения к Мишустину и уведомляют об этом комитет», — сказал он.