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Пандемия коронавируса ,  
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Фургал попросил Мишустина включить СМИ в список пострадавших отраслей

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением включить СМИ и полиграфию в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом сообщает региональное ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края. В пресс-службе Фургала РБК подтвердили, что такое письмо было направлено.

В письме указано, что распространение коронавируса негативно повлияло на финансово-экономическое состояние полиграфии и медиаотраслей региона. Основной причиной названо снижение рекламных доходов из-за падения рынка.

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Фургал отметил, что в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции работа СМИ «является одной из приоритетных в государственной информационной политике». Губернатор попросил Мишустина поддержать решение Комитета Государственной думы о включении теле-, радиовещательных организаций, а также печатных изданий, рекламных компаний и книжной индустрии в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших во время эпидемии COVID-19.

Как пояснил РБК глава комитета Госдумы по СМИ Александр Хинштейн, комитет направлял всем губернаторам обращения о необходимости реализовать меры поддержки СМИ на региональном уровне и прикладывал к нему решение думского комитета по СМИ. «Решение комитета было по всем мерам поддержки — и на федеральном, и на региональном уровне. Сейчас главы регионов направляют обращения к Мишустину и уведомляют об этом комитет», — сказал он.

Кроме того, по его словам, регионы информируют Госдуму, как они реализуют меры поддержки СМИ. «Это касается и мер финансовой поддержки, и несокращения договоров информационного обеспечения деятельности органов власти», — пояснил он. По его словам, обращения регионов к правительству — «это правильно», так как таким образом они «подтверждают обоснованность и актуальность этой проблемы».

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Фото: АГН Москва / Global Look Press

Помимо Фургала включить СМИ в список пострадавших отраслей предложили президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Красноярского края Александр Усс и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава Татарстана и губернатор Красноярского края направили обращения в правительство, Беглов заявил о необходимости поддержать СМИ во время рабочего совещания с членами городского правительства.

В начале мая комитет Госдумы предложил добавить СМИ в список пострадавших отраслей «как социально значимых организаций, требующих господдержки, в том числе в виде освобождения от уплаты налогов и сборов в 2020 году». Хинштейн отметил, что список мер поддержки СМИ, в том числе включение в перечень пострадавших, был сформирован с учетом предложений Союза журналистов России, Торгово-промышленной палаты, Общественной палаты и ряда отраслевых объединений. «Если усилий одного комитета в решении этого вопроса окажется недостаточно, нам, возможно, придется привлечь к этому Госдуму в целом, чтобы поставить вопрос перед правительством», — заявил он тогда.

С предложением о включении средств массовой информации в пострадавшие отрасли в начале апреля выступила также Минкомсвязь. Глава ведомства Максут Шадаев говорил, что сейчас СМИ «более чем когда-либо» востребованы обществом.

Теги: коронавирус, СМИ, Хабаровск
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