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Пандемия коронавируса ,  
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. Видеозапись юморист опубликовал на своей странице в Instagram.

В пародии Галкин от имени Собянина заявил, что на карантине москвичам разрешается смотреть на зеленые насаждения, а также «допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки».

https://www.instagram.com/p/CAvjCDgHk2r/

Также от имени Собянина юморист заявил, что из-за карантина граждане могут «повеситься» в столичных парках. На уточняющий вопрос «Путина» о том, что он имеет в виду, «Собянин» пояснил, что речь идет о том, кто «повесился на руках», чтобы «растянуть залежавшийся позвоночник, грыжи и разного рода протрузии».

«Мы специально старались, чтобы в парках каждому хватило по дереву как минимум с одной крепкой, надежной веткой», — добавил он.

Кроме того, юморист высмеял предложенный Собяниным график прогулок. «Каждый гражданин в условиях ослабления карантина, выйдя на прогулку, должен пройти строго 50 м от дома в направлении северного полюса в поисках прогулочно-парковой зоны. Если такая не обнаружена, допускается еще 30 м движения в противоположную сторону», — рассказал Галкин от лица градоначальника.

«План действительно очень продуманный», — согласился с ним «Путин». Он уточнил, как собираются контролировать нарушителей правил прогулки, а узнав, что делать это планируют с помощью штрафов, попросил «Собянина» штрафовать нарушителей прогулок на сумму не более 5 тыс. руб., поскольку штраф «не должен превышать размер выплат помощи от государства».

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Путин провел рабочее совещание с Собяниным 27 мая. Мэр объявил о решении смягчить ограничения в столице, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, он предложил разрешить людям выходить на улицу на прогулки по расписанию, а также сообщил об открытии непродовольственных магазинов.

Помимо этого, Собянин обязал москвичей с 1 июня надевать маски при любом выходе на улицу: во время прогулок на улице и занятий спортом на открытом воздухе. Находясь в магазинах, аптеках, многофункциональных центрах, любых других учреждениях и в общественном транспорте москвичи также должны будут дополнительно использовать перчатки, впоследствии написал Собянин в своем блоге.

Режим самоизоляции действует в Москве с 29 марта. В начале мая своим указом Собянин продлил действие ограничений в Москве до 31 мая. После совещания с Путиным Собянин снова продлил действие ограничений до 14 июня.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Максим Галкин, Владимир Путин, Сергей Собянин, коронавирус
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