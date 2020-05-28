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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы разъяснили правила прогулок по графику для членов семьи

Жители Москвы, которые являются членами одной семьи, могут гулять вместе. Об этом журналистам сообщил глава столичного департамента торговли и услуг, первый замруководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, передает корреспондент РБК.

«Если идет семья, никаких проблем здесь нет, все вместе гуляют, опять же — соблюдение дистанции», — сказал он. По его словам, то же самое относится и к членам семьи, которые прописаны по разным адресам.

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Общество
Фото: mos.ru

В Москве с 30 марта действует режим самоизоляции, его продлили до 14 июня. Власти разрешили москвичам выходить на прогулки с 1 июня. Для этого не нужно оформлять специальный пропуск, однако график прогулок установили для каждого дома. Гулять можно будет не более трех раз в неделю.

График опубликовали на сайте mos.ru. Жилые дома столицы разделили на шесть групп, для каждой из которых выделили дни для прогулок. График также должны разместить в подъездах жилых домов и доставить в почтовые ящики жильцов. Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рассказал, что помимо этого он будет доступен в сервисе «Яндекс.Карты» и приложении «Моя Москва».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус, прогулки
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