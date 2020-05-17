Глава Минобрнауки назвал долю отказавшихся от госэкзаменов вузов

Валерий Фальков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В России 23% вузов отказались от проведения госэкзаменов в рамках итоговой аттестации. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

«Они [вузы] оставили только защиту дипломов — как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа, — как единственную форму государственной итоговой аттестации», — пояснил министр, отметив, что закон предоставляет вузам такое право.

В то же время студенты большей части высших учебных заведений (77%) будут и сдавать госэкзамены, и защищать ВКР.

Ранее Фальков заявлял, что ряд вузов принял решение не проводить в 2020 году выпускные экзамены из-за коронавируса. Он подчеркнул, что госэкзамен смогли отменить там, где это позволил государственный образовательный стандарт.