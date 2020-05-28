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В «Яндекс.Картах» появилось расписание прогулок для москвичей

Расписание прогулок для москвичей появилось в сервисе «Яндекс.Карты». Чтобы узнать график, нужно кликнуть на дом или ввести его адрес.

Накануне власти опубликовали на сайте столичной мэрии карту, с помощью которой можно узнать, когда именно жители того или иного дома имеют право выйти на прогулку. Для того, чтобы житель конкретного дома смог узнать расписание, необходимо на карте кликнуть на дом или вбить в поисковой строке адрес.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня можно будет посещать все парки и зеленые зоны, кроме парка «Зарядье». Однако аттракционы в парках работать не будут, а детские и спортивные площадки также пока будут закрытыми.

Также власти обязали москвичей с 1 июня надевать медицинские маски и защитные перчатки при любом выходе на улицу. Мэр объяснил необходимость усиления масочного режима тем, что москвичи получили право выходить из дома не только по делам, но и просто на прогулку.

Расписание прогулок для москвичей представят в виде интерактивной карты
Общество
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Прогулки в Москве запрещены с 30 марта. Однако жителям разрешалось выходить из дома только для того, чтобы пойти на работу, в магазин или к врачу, а также вынести мусор. Также москвичи могут гулять с собакой на расстоянии не дальше 100 м от дома. В случае нарушения ограничений власти может быть наложен штраф.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, «Яндекс.Карты»
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