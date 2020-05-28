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Собянин объяснил необходимость ношения масок на улицах

Мэр привел в пример ситуацию, когда во дворе встречаются несколько жителей, «встанут в кружок и начнут обмениваться новостями». По словам Собянина, если они будут без масок, это не приведет «ни к чему хорошему»
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему власти города решили ввести обязательное ношение масок во время прогулок.

«Мы понимаем, что столкнуться лицом к лицу в парке, сквере, на улице — избежать этого не удастся», — заявил он.

«Представьте себе: во дворе встретились несколько мамаш с детьми, вот они встанут в кружок и начнут обмениваться новостями, — привел пример Собянин. — Не так, как мы стоим — на расстоянии 2 м, а вплотную, и без масок».

Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По словам мэра, это не приведет «ни к чему хорошему», поэтому вводится такое требование.

Масочный режим в Москве был введен 12 мая, после того как в городе вновь заработали промышленные предприятия и строительные объекты. Горожан обязали носить средства защиты (маски или респираторы, а также перчатки) в общественных местах и транспорте, за нарушение предусмотрен штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. При этом тогда на улице их можно было не носить.

С 1 июня ношение масок или респираторов станет обязательным при любом выходе из дома, в том числе на прогулку и для занятий спортом на открытом воздухе. Правила ужесточили на фоне того, как горожанам разрешили выходить гулять, но с ограничениями: не более трех раз в неделю с 9:00 до 21:00. Для того чтобы избежать скопления людей, прогулки будут возможны по графику, который установят по домам.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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22 мая носить маски и перчатки «при любом выходе на улицу», а не только при посещении общественных мест и поездках на общественном транспорте, рекомендовали власти Подмосковья.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Собянин, маски
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