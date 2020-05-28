Собянин объяснил необходимость ношения масок на улицах

Мэр привел в пример ситуацию, когда во дворе встречаются несколько жителей, «встанут в кружок и начнут обмениваться новостями». По словам Собянина, если они будут без масок, это не приведет «ни к чему хорошему»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему власти города решили ввести обязательное ношение масок во время прогулок.

«Мы понимаем, что столкнуться лицом к лицу в парке, сквере, на улице — избежать этого не удастся», — заявил он.

«Представьте себе: во дворе встретились несколько мамаш с детьми, вот они встанут в кружок и начнут обмениваться новостями, — привел пример Собянин. — Не так, как мы стоим — на расстоянии 2 м, а вплотную, и без масок».

По словам мэра, это не приведет «ни к чему хорошему», поэтому вводится такое требование.