Собянин объяснил необходимость ношения масок на улицах
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему власти города решили ввести обязательное ношение масок во время прогулок.
«Мы понимаем, что столкнуться лицом к лицу в парке, сквере, на улице — избежать этого не удастся», — заявил он.
«Представьте себе: во дворе встретились несколько мамаш с детьми, вот они встанут в кружок и начнут обмениваться новостями, — привел пример Собянин. — Не так, как мы стоим — на расстоянии 2 м, а вплотную, и без масок».
По словам мэра, это не приведет «ни к чему хорошему», поэтому вводится такое требование.