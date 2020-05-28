СМИ узнали о планах Apple профинансировать новый фильм Скорсезе

Мартин Скорсезе (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

Компания Apple будет работать вместе с киностудией Paramount Pictures над новым фильмом режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», в главных ролях которого снимутся Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, сообщают издания Variety и Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По данным Variety, Paramount Pictures станет дистрибьютором фильма, а Apple займется финансированием картины. Источники изданий сообщают, сделка еще официально не завершена, но должна состояться в ближайшее время.

Ранее компания Paramount Pictures, согласившаяся на производство фильма, сочла его слишком дорогим, поясняет Variety. Поэтому Скорсезе вел переговоры о финансировании проекта с Apple и Netflix. По данным Variety, бюджет фильма колебался от $180 млн до $200 млн. Hollywood Reporter сообщает о бюджете в $180 млн, хотя изначально речь шла о $225 млн.

Новый фильм Скорсезе — это экранизация одноименного бестселлера Дэвида Гранна о событиях начала 1920-х годов. Согласно сюжету книги, кто-то убивает индейцев из племени осейджи в Оклахоме одного за другим после того, как на их территории обнаружили нефть. Убийства привлекают внимание ФБР, которое приступает к расследованию.