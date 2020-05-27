Фильм российского продюсера впервые номинировали на дневную «Эмми»
Документальный фильм 2019 года «Ненависть среди нас», одним из продюсеров которого стал россиянин Сергей Саркисов, дважды номинировали на дневную премию «Эмми». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Блиц Фильм», занимавшейся производством картины.
«По данным американских партнеров по созданию фильма компании Associated Television International, Саркисов стал первым в истории российским продюсером, номинированным на эту престижную премию», — уточнила пресс-служба.
Фильм получил номинации в категориях «Выдающаяся специальная программа специального класса» и «Выдающаяся режиссура специальной телепередачи».
Награды «Эмми» присуждаются за работы в различных секторах телевидения США. Наиболее престижными считаются дневная и прайм-таймовая «Эмми», названные так по времени телеэфира, в котором прошли отмеченные работы.