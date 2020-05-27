Фильм российского продюсера впервые номинировали на дневную «Эмми»

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Документальный фильм 2019 года «Ненависть среди нас», одним из продюсеров которого стал россиянин Сергей Саркисов, дважды номинировали на дневную премию «Эмми». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Блиц Фильм», занимавшейся производством картины.

«По данным американских партнеров по созданию фильма компании Associated Television International, Саркисов стал первым в истории российским продюсером, номинированным на эту престижную премию», — уточнила пресс-служба.

Фильм получил номинации в категориях «Выдающаяся специальная программа специального класса» и «Выдающаяся режиссура специальной телепередачи».

Награды «Эмми» присуждаются за работы в различных секторах телевидения США. Наиболее престижными считаются дневная и прайм-таймовая «Эмми», названные так по времени телеэфира, в котором прошли отмеченные работы.