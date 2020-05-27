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Фильм российского продюсера впервые номинировали на дневную «Эмми»

Фото: Danny Moloshok / AP
Фото: Danny Moloshok / AP

Документальный фильм 2019 года «Ненависть среди нас», одним из продюсеров которого стал россиянин Сергей Саркисов, дважды номинировали на дневную премию «Эмми». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Блиц Фильм», занимавшейся производством картины.

«По данным американских партнеров по созданию фильма компании Associated Television International, Саркисов стал первым в истории российским продюсером, номинированным на эту престижную премию», — уточнила пресс-служба.

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Фильм получил номинации в категориях «Выдающаяся специальная программа специального класса» и «Выдающаяся режиссура специальной телепередачи».

Награды «Эмми» присуждаются за работы в различных секторах телевидения США. Наиболее престижными считаются дневная и прайм-таймовая «Эмми», названные так по времени телеэфира, в котором прошли отмеченные работы.

Премьера фильма состоялась 29 ноября 2019 года в США. Режиссер фильма Дэвид Маккензи, продюсерами выступают сам Маккензи, Дин Кейн, Лаура Маккензи и Монтел Уильямс.

Картина повествует о проявлениях антисемитизма в современных американском и европейском обществах. Истории персонажей фильма, столкнувшихся с нетерпимостью в наши дни, пересекаются с судьбами переживших холокост во время Второй мировой войны. Саркисов сообщил, что фильм должен показать опасность антисемитизма.

Вручение наград дневной «Эмми» состоится 26 июня, премию присуждают Нью-Йоркская национальная академия телевизионных искусств и наук и Лос-Анджелесская академия телевизионных искусств и наук. В 2020 году церемония впервые за пять лет будет показана в двухчасовом телеэфире на канале CBS.

Теги: кино, «Эмми», российское кино
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