Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру фильма «Паразиты» Общество, 07:45 В Красноярске пять человек пострадали в результате пожара Общество, 06:54 СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ Общество, 06:51 В Новосибирской области в результате ДТП погибли четыре человека Общество, 06:20 Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону Технологии и медиа, 06:08 Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса из-за конфликта в Идлибе Политика, 05:36 Принц Гарри с женой откажутся от слова «королевский» в названии бренда Политика, 05:15 HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья» Общество, 04:42 Станцию метро «Смоленская» в Москве закроют на ремонт Общество, 04:04 Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,3 тыс. человек Общество, 03:55 США провели учения на случай применения Россией ядерного оружия в Европе Политика, 03:27 В Европе зафиксировали вторую смерть от нового коронавируса Общество, 03:03 Число зараженных новым коронавирусом в США превысило 30 человек Общество, 02:40 Один из банков «большой четверки» в США выплатит $3 млрд штрафов Финансы, 02:30
Общество ,  
0 

Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру фильма «Паразиты»

Американский режиссер Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру Пон Чжун Хо, чей фильм «Паразиты» победил в четырех номинациях на последней премии «Оскар». Об этом сообщил сам южнокорейский режиссер, передает журнал New Musical Express.

«Сегодня утром я прочитал письмо от режиссера Мартина Скорсезе. Я не могу сказать вам, что говорится в письме, потому что это личное. Но в конце он написал: «Ты хорошо поработал. Теперь отдыхай. Только не слишком долго», — цитирует издание слова Пон Чжун Хо. Кроме того, по словам южнокорейского режиссера, Скорсезе отметил в письме, что он сам и другие режиссеры ждут следующего фильма Пон Чжун Хо.

На последней церемонии премии «Оскар» фильм «Паразиты» выиграл в номинации «Лучший фильм» и стал первым фильмом в этой номинации, снятым не на английском языке. Кроме того, картина получила еще три статуэтки: за лучший оригинальный сценарий, за лучший фильм на иностранном языке и за лучшую режиссерскую работу.

Получив «Оскар» за лучшую режиссерскую работу, Пон Чжун Хо в своей речи упомянул других номинантов: Мартина Скорсезе (фильм «Ирландец»), Квентина Тарантино — («Однажды в Голливуде»), Тодда Филлипса («Джокер») и Сэма Мендеса — («1917»). Говоря о Скорсезе Пон Чжун Хо сказал: «Когда я был маленьким и только начинал работать в кино, эти слова глубоко врезались в мое сердце: «Самое личное — это самое творческое». Эта была цитата нашего великого Мартина Скорсезе».

Теги: режиссер, письмо
Материалы по теме
«Оскар» за лучший фильм получила картина «Паразиты»
Общество
Пон Чжун Хо получил «Оскар» за «Паразитов» как лучший режиссер
Общество
Режиссер «Паразитов» предсказал рост популярности иностранных фильмов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter