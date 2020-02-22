Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру фильма «Паразиты»

Американский режиссер Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру Пон Чжун Хо, чей фильм «Паразиты» победил в четырех номинациях на последней премии «Оскар». Об этом сообщил сам южнокорейский режиссер, передает журнал New Musical Express.

«Сегодня утром я прочитал письмо от режиссера Мартина Скорсезе. Я не могу сказать вам, что говорится в письме, потому что это личное. Но в конце он написал: «Ты хорошо поработал. Теперь отдыхай. Только не слишком долго», — цитирует издание слова Пон Чжун Хо. Кроме того, по словам южнокорейского режиссера, Скорсезе отметил в письме, что он сам и другие режиссеры ждут следующего фильма Пон Чжун Хо.

На последней церемонии премии «Оскар» фильм «Паразиты» выиграл в номинации «Лучший фильм» и стал первым фильмом в этой номинации, снятым не на английском языке. Кроме того, картина получила еще три статуэтки: за лучший оригинальный сценарий, за лучший фильм на иностранном языке и за лучшую режиссерскую работу.

Получив «Оскар» за лучшую режиссерскую работу, Пон Чжун Хо в своей речи упомянул других номинантов: Мартина Скорсезе (фильм «Ирландец»), Квентина Тарантино — («Однажды в Голливуде»), Тодда Филлипса («Джокер») и Сэма Мендеса — («1917»). Говоря о Скорсезе Пон Чжун Хо сказал: «Когда я был маленьким и только начинал работать в кино, эти слова глубоко врезались в мое сердце: «Самое личное — это самое творческое». Эта была цитата нашего великого Мартина Скорсезе».