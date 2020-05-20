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Дочь писателя Гранина проверит на нарушение авторских прав фильм о войне

Даниил Гранин и Марина Чернышева-Гранина, 2017 г.
Даниил Гранин и Марина Чернышева-Гранина, 2017 г. (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Дочь писателя Даниила Гранина Марина Чернышева-Гранина рассмотрит возможность подачи судебного иска к режиссеру фильма «Блокадный дневник» Андрею Зайцеву за нарушение авторских прав, заявила она РБК.

Она сообщила, что узнала о нарушении прав от журналистов и планирует проверить достоверность этой информации. «Мне позвонили, рассказали, дали возможность посмотреть [трейлер] — это все, что я знаю. Никто [из создателей фильма] лично меня ни о чем не спрашивал, никто ко мне не обращался [за разрешением использовать фрагменты книги]», — отметила она.

Чернышева-Гранина отметила, что в случае нарушения авторских прав она планирует обратиться в суд: «Мы должны сначала выяснить все обстоятельства. Если они действительно использовали материалы, то, конечно, подадим в суд. Чего ради поощрять беззаконие?»

Режиссер Андрей Зайцев сообщил РБК, что фильм был снят при поддержке Министерства культуры. Также он заявил, что создатели ленты обращались к Граниной за разрешением на использование произведений ее отца. «У нас есть лицензионное соглашение от 16.04.2019, подписанное с Чернышевой Мариной Данииловной, на использование в нашем фильме фрагментов из произведения Даниила Гранина «Мой лейтенант», — утверждает он.

Режиссер высказал мнение, что Гранина могла забыть о соглашении, так как авторскими правами она занимается не сама, а через юриста. «Заключением соглашения с ее стороны занимался адвокат Кирилл Беляков. Договор, подписанный с обеих сторон, мы ему передали. Оплату мы своевременно произвели. Вся долгая переписка между ним и нами у нас есть», — отметил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства культуры.

Ранее «Открытые Медиа» опубликовали информацию, что дочь Даниила Гранина подает в суд на авторов фильма «Блокадный дневник». В материале говорится также, что Марина Гранина посмотрела отрывок фильма и заявила, что от него веет какой-то жутью и фальшью.

Теги: новости РБК, авторские права, фильм
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