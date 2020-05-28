Продюсер второй части «Аватара» сообщил детали сюжета фильма

Во второй части голливудского фантастического блокбастера «Аватар» героям придется спасать свою семью и исследовать мир планеты Пандоры. Об этом изданию RNZ рассказал продюсер фильма Джон Ландау.

«У Джейка (герой Сэма Уоррингтона) и Нейтири (героиня Зои Салдана) семья, они вынуждены покинуть свой дом и исследовать различные регионы Пандоры», — сообщил Ландау. Он добавил, что значительная часть картины будет посвящена путешествиям под водой.

Продюсер также заявил, что в ближайшее время команда режиссера фильма Джеймса Кэмерона приступит к съемкам в Новой Зеландии — власти страны разрешили возобновить кинопроизводство после стабилизации эпидемиологической обстановки.

Ландау отметил, что главным достоянием Новой Зеландии являются не красивая природа страны, а местные таланты и ремесленники, которые воплощают мир Пандоры на новом, более качественном, уровне. Выход картины запланирован на декабрь 2021 года.