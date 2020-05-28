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Продюсер второй части «Аватара» сообщил детали сюжета фильма

Во второй части голливудского фантастического блокбастера «Аватар» героям придется спасать свою семью и исследовать мир планеты Пандоры. Об этом изданию RNZ рассказал продюсер фильма Джон Ландау.

«У Джейка (герой Сэма Уоррингтона) и Нейтири (героиня Зои Салдана) семья, они вынуждены покинуть свой дом и исследовать различные регионы Пандоры», — сообщил Ландау. Он добавил, что значительная часть картины будет посвящена путешествиям под водой.

Продюсер также заявил, что в ближайшее время команда режиссера фильма Джеймса Кэмерона приступит к съемкам в Новой Зеландии — власти страны разрешили возобновить кинопроизводство после стабилизации эпидемиологической обстановки.

Ландау отметил, что главным достоянием Новой Зеландии являются не красивая природа страны, а местные таланты и ремесленники, которые воплощают мир Пандоры на новом, более качественном, уровне. Выход картины запланирован на декабрь 2021 года.

Кэмерон анонсировал выход четырех продолжений фильма «Аватар»
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<p>Режиссер Джеймс Кэмерон</p>

Первая часть «Аватара» вышла в 2009 году и рассказывала о вымышленной планете Пандора и противостоянии людей и местных аборигенов из расы На’ви. Фильм самым самым кассовым в истории кинопроката, собрав $2,78 млрд, и удерживал эту позицию до лета 2019 года — тогда его обошел фильм «Мстители. Финал».

В 2016 году Кэмерон анонсировал выход четырех сиквелов «Аватара». Изначально картины должны были выходить в 2018, 2020, 2022 и 2023 годах.

Теги: «Аватар», фильм, сюжет
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