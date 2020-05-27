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Пандемия коронавируса ,  
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На Урале после вспышки COVID на складе сети «Красное & Белое» завели дело

Следственные органы возбудили уголовное дело из-за вспышки коронавируса на складе ООО «Абсолют» в Екатеринбурге, который обслуживает сеть «Красное & Белое». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

По информации надзорного ведомства, дело завели из-за массового заражения сотрудников склада ООО «Абсолют» по ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По результатам проверки прокуратуры было установлено, что на складе не были соблюдены требования санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях необходимости принятия дополнительных мер из-за заражения коронавирусом. По данным ведомства, с 5 по 26 мая среди сотрудников склада зафиксировали 180 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор попросил закрыть склад сети «Красное & Белое» из-за COVID
Общество
Фото: krasnoeibeloe.ru

18 мая глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о заражении коронавирусом 136 сотрудников логистической компании, которая обслуживает сеть «Красное & Белое». Он утверждал, что всего в компании работает 834 человека, у многих были выявлены признаки ОРВИ. Куйвашев пообещал, что в ближайшее время анализы будут взяты у каждого из них.

На следующий день сеть «Красное & Белое» закрыла в Екатеринбурге склад, на котором обнаружили вспышку коронавируса. От работы до получения результатов тестов на инфекцию отстранили 635 сотрудников склада. Впоследствии в сети «Красное & Белое» заявили, что сейчас коронавирус подтвержден у 103 человек.

20 мая Роспотребнадзор выявил нарушения антивирусных правил в магазинах и на складе сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге. Среди них — отсутствие температурного контроля на входе работников, отсутствие средств защиты, неиспользование средств защиты, отсутствие дезинфицирующих средств и запаса их на пять дней, отсутствие контроля медработника за недопуском на работу больных людей.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Екатеринбург, «Красное & Белое», коронавирус, прокуратура, уголовное дело
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Роспотребнадзор нашел нарушения в сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге
Общество
«Красное & Белое» отстранила от работы 635 работников склада из-за вируса
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