Минтруд предложил выплачивать закрывшим дело ИП пособие в 12 тыс. руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Глава Минтруда России Антон Котяков предложил выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело из-за пандемии коронавируса, пособие по безработице в размере 12 130 руб. Об этом министр сообщил на совещании у президента России Владимира Путина по ситуации на рынке труда. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Предлагаем для индивидуальных предпринимателей, для этих граждан установить максимальный размер пособия 12 тыс. 130 руб. также на трехмесячный период», — сказал Котяков.

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