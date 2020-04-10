Власти Москвы выделят 25 млрд руб. на поддержку столичного бизнеса

Фото: Андрей Любимов / РБК

Московский бизнес получит поддержку объемом 25 млрд руб. Об этом сообщил столичный оперштаб по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Основную часть средств в размере более 13 млрд руб. направят на компенсацию части расходов компаний на аренду и оплату налогов. Еще 11,5 млрд руб. выделят на налоговую отсрочку.

Власти также окажут помощь владельцам коммерческой недвижимости, если они снизят арендную ставку минимум на 50%. В таком случае объем поддержки составит около 8,6 млрд руб. в квартал.

Уточняется, что в эту сумму не включены меры поддержания спроса, в том числе они не коснутся увеличения пособия по безработице. В штабе напомнили, что в Москве также действуют решения правительства России.