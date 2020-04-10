Власти Москвы выделят 25 млрд руб. на поддержку столичного бизнеса
Московский бизнес получит поддержку объемом 25 млрд руб. Об этом сообщил столичный оперштаб по экономическим вопросам, передает ТАСС.
Основную часть средств в размере более 13 млрд руб. направят на компенсацию части расходов компаний на аренду и оплату налогов. Еще 11,5 млрд руб. выделят на налоговую отсрочку.
Власти также окажут помощь владельцам коммерческой недвижимости, если они снизят арендную ставку минимум на 50%. В таком случае объем поддержки составит около 8,6 млрд руб. в квартал.
Уточняется, что в эту сумму не включены меры поддержания спроса, в том числе они не коснутся увеличения пособия по безработице. В штабе напомнили, что в Москве также действуют решения правительства России.