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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили риски разрешения москвичам прогулок

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Выход москвичей на улицу для прогулок не повлечет серьезных рисков, если люди будут соблюдать определенные ограничения. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Риск есть, его нельзя отрицать, но при должных санитарных мерах вспышки можно будет избежать», — отметил Чепурнов. Он уточнил, что коронавирус оказался зависим от обычных сезонных закономерностей развития респираторно-вирусных инфекций. Летом такие заболевания менее распространены, поэтому, по мнению вирусолога, в этот период ситуация с COVID-19 должна стать «немного проще».

«Думаю, что при соблюдении таких норм, как санитарная обработка рук, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, можно будет относительно себя обезопасить», — заключил Чепурнов. Вирусолог также указал, что людям придется научиться жить в новых условиях.

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID на 40%
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Врач-инфекционист Валерий Безносенко уточнил, что жара действительно может разрушать коронавирус, однако ведущую роль играет не погода, а число зараженных. Он подтвердил, что при ответственном соблюдении мер безопасности смягчение самоизоляции не обернется ухудшением ситуации.

«Если в лифтах и подъездах люди будут пользоваться средствами защиты, то риск минимальный», — сказал врач. Инфекционист заявил, что при нахождении на свежем воздухе, прогулках в парках не нужны другие ограничения, кроме сохранения социальной дистанции между людьми.

В Москве и области впервые с 29 апреля выявили менее 3 тыс. заболевших
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ранее мэр столицы Сергей Собянин предложил разрешить жителям выходить на уличные прогулки. Мэр пояснил, что смягчение режима планируется провести «в тестовом режиме», установив график выхода на прогулку для жителей разных домов. Кроме того, он сообщил о планах открыть с 1 июня всю непродовольственную торговлю и часть заведений, работающих в сфере бытовых услуг в городе, — прачечные, химчистки и т.д.

В Москве за последние сутки выявили 2140 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Это рекордно низкий показатель с 23 апреля. Общее количество зараженных составило 171 443 человека.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус, самоизоляция, новости РБК
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Собянин предложил разрешить непродовольственную торговлю в Москве 1 июня
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