Вирусологи оценили риски разрешения москвичам прогулок

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Выход москвичей на улицу для прогулок не повлечет серьезных рисков, если люди будут соблюдать определенные ограничения. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Риск есть, его нельзя отрицать, но при должных санитарных мерах вспышки можно будет избежать», — отметил Чепурнов. Он уточнил, что коронавирус оказался зависим от обычных сезонных закономерностей развития респираторно-вирусных инфекций. Летом такие заболевания менее распространены, поэтому, по мнению вирусолога, в этот период ситуация с COVID-19 должна стать «немного проще».

«Думаю, что при соблюдении таких норм, как санитарная обработка рук, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, можно будет относительно себя обезопасить», — заключил Чепурнов. Вирусолог также указал, что людям придется научиться жить в новых условиях.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко уточнил, что жара действительно может разрушать коронавирус, однако ведущую роль играет не погода, а число зараженных. Он подтвердил, что при ответственном соблюдении мер безопасности смягчение самоизоляции не обернется ухудшением ситуации.