В Москве и области впервые с 29 апреля выявили менее 3 тыс. заболевших

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве и Московской области впервые с 29 апреля за сутки суммарно зарегистрировали менее 3 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией, всего выявили 2933 новых случаев, следует из данных оперативного штаба.

В Москве за прошедшие сутки выявили 2140 новых зараженных. В Подмосковье зафиксировали 793 новых заболевших COVID-19.

29 апреля в столице и Московской области суммарно выявили 2906 новых заболевших за сутки.

Для столицы это также самый низкий показатель с 23 апреля, когда в городе зафиксировали 1959 новых заболевших. В Московской области это наименьшее число с 30 апреля, когда в регионе выявили за сутки 793 зараженных.