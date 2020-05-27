В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок

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Сейчас сложно спрогнозировать сроки возобновления туристических поездок, заявила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе. По ее словам, ясности нет ни по транспортному сообщению, ни по срокам открытия границ.

Что касается туризма в России в целом, то, по ее словам, в некоторых регионах, даже со слабыми ограничительными мерами, приезжающим приходилось соблюдать двухнедельный карантин, рассказала Ломидзе. «Ростуризм сейчас назвал список регионов, которые в ближайшее время будут готовы принять туристов, но пока непонятно, как именно и что там будет работать, будут ли там открыты рестораны, какие условия пребывания там будут в гостиницах, можно ли будет поехать в местные заповедники», — отметила Ломидзе.

Туристическая отрасль начнет поэтапный выход из карантина 1 июня, заявила 19 мая руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, а в отдельных регионах — отели коттеджного типа. Власти города Сочи допускали, что с 1 июня в городе смогут начать работу санатории с медицинской лицензией.

При этом выезжать за рубеж россиянам пока не следует, отметила 25 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова. О том, что предпосылок для возобновления поездок россиян за границу пока нет, в тот же день говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

