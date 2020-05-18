Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня

Здание санатория «Русь» в Сочи (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня. Об этом сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина, передает ТАСС.

По ее словам, медицинскую лицензию имеют 65 санаториев в Сочи. Прежде чем возобновить работу, они должны получить заключение Роспотребнадзора. В соответствии с требованиями ведомства, арендаторы пляжей обязаны расставить лежаки так, чтобы отдыхающие могли соблюдать социальную дистанцию.

«С 1 июня при условии стабильной эпидемиологической обстановки будут открыты санатории. И, соответственно, сейчас в первую очередь делается акцент на подготовке тех пляжей санаторных организаций, имеющих медицинскую лицензию, которые возобновят свою деятельность с 1 июня», — сказала Батяйкина.

Всего в городе действует 190 пляжных территорий, в том числе 82 муниципальных пляжа и 108 пляжных территорий, принадлежащих объектам санаторно-курортного комплекса. Открытие пляжей будет проходить поэтапно.