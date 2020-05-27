В Роспотребнадзоре назвали условие для разрешения на прогулки для детей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице и Московской области вскоре можно будет разрешить прогулки и работу предприятий бытовых услуг, если продолжится снижение числа новых заболевших. Об этом на заседании Мосгордумы заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«Если у нас все будет так, как сегодня мы видим по снижению темпов прироста и общего количества заболевания, то мы сможем все-таки перейти к этапу выхода на открытие объектов», — сказала Андреева.

Она уточнила, что можно будет открыть «службы быта, оказание услуг населению» и, возможно, разрешить «прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей».

С 23 мая в Подмосковье отменены электронные пропуска для передвижения. С 25 мая власти разрешили возобновить работу автосалонов и офисов продаж на стройках жилья. Ранее в области открыли стройки и промышленные предприятия. В то же время жители региона должны продолжать соблюдать всеобщую самоизоляцию.