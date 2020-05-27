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В Роспотребнадзоре назвали условие для разрешения на прогулки для детей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице и Московской области вскоре можно будет разрешить прогулки и работу предприятий бытовых услуг, если продолжится снижение числа новых заболевших. Об этом на заседании Мосгордумы заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«Если у нас все будет так, как сегодня мы видим по снижению темпов прироста и общего количества заболевания, то мы сможем все-таки перейти к этапу выхода на открытие объектов», — сказала Андреева.

Она уточнила, что можно будет открыть «службы быта, оказание услуг населению» и, возможно, разрешить «прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей».

В Москве и области впервые с 29 апреля выявили менее 3 тыс. заболевших
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С 23 мая в Подмосковье отменены электронные пропуска для передвижения. С 25 мая власти разрешили возобновить работу автосалонов и офисов продаж на стройках жилья. Ранее в области открыли стройки и промышленные предприятия. В то же время жители региона должны продолжать соблюдать всеобщую самоизоляцию.

В столице пропуска по-прежнему необходимы, с 12 мая в городе открыты все стройки и возобновлена работа всех промышленных предприятий. В Москве и области действует обязательное требование на ношение масок и перчаток в общественных местах и в городском транспорте.

За прошедшие сутки в Москве и Московской области впервые с 29 апреля выявили менее 3 тыс. новых зараженных коронавирусом. С начала эпидемии в столице заболели 171 443 человека, в Подмосковье — 35 956.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Роспотребнадзор, Москва, коронавирус
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