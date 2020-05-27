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Пандемия коронавируса ,  
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В России COVID-19 заболело минимальное с 1 мая число людей

В Москве зафиксировано минимальное число новых случаев заражения с 23 апреля. Снизился этот показатель и в Подмосковье
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За последние сутки в России выявили 8 338 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Всего с начала пандемии в стране заболели 370 680 человек.

Это минимальное число заболевших за сутки с 1 мая, когда было выявлено 7 933 новых случая. После этого данный показатель резко вырос, достигнув пика 11 мая (11 656).

Число новых заболевших не превышает 9 тыс. человек четвертый день подряд.

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В Москве выявлено чуть более четверти новых случаев заболевания — 2 140. Это минимальный показатель в столице с 23 апреля.

В Московской области заболели 793 человека (817 накануне). В Санкт-Петербурге выявлены 387 новых случаев заражения (363 накануне).

Более 100 заболевших за сутки также выявлены в следующих регионах:

  • Свердловская область — 235;
  • Нижегородская область — 231;
  • Ростовская область — 203;
  • Дагестан — 161;
  • Красноярский край — 142;
  • Самарская область — 135;
  • Тульская область — 104;
  • Калужская область — 101.

Впервые за несколько дней в России за сутки не оказалось ни одного региона, где не было выявлено ни одного нового случая заражения.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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