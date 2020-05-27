В России COVID-19 заболело минимальное с 1 мая число людей

В Москве зафиксировано минимальное число новых случаев заражения с 23 апреля. Снизился этот показатель и в Подмосковье

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За последние сутки в России выявили 8 338 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Всего с начала пандемии в стране заболели 370 680 человек.

Это минимальное число заболевших за сутки с 1 мая, когда было выявлено 7 933 новых случая. После этого данный показатель резко вырос, достигнув пика 11 мая (11 656).

Число новых заболевших не превышает 9 тыс. человек четвертый день подряд.

В Москве выявлено чуть более четверти новых случаев заболевания — 2 140. Это минимальный показатель в столице с 23 апреля.