Число жертв коронавируса в России приблизилось к 4 тыс.

За сутки в стране умер 161 человек. Менее половины всех летальных случаев было зафиксировано в Москве

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За истекшие сутки в России умер 161 человек, у которого был положительный тест на коронавирус, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Общее число летальных случаев достигло 3 968.

Начиная с 19 мая суточное число летальных случаев в стране превышает 100. Исключением стало 25 мая, когда оперативный штаб сообщил о 92 смертях. Максимальное число жертв было зафиксировано накануне (174).

Наибольшее число жертв зафиксировано в Москве. За сутки в столице скончались 73 человека. Общее число жертв заболевания в столице достигло 2 183. Как отметила в среду глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, уровень летальности в городе составляет 1,1%. «В основном, конечно, около 65–70% умерших — это люди старше 65 лет», — цитирует ее выступление на видеоконференции в Московской городской думе агентство «Интерфакс».

По данным на утро 27 мая, 359 человек с начала пандемии умерли в Московской области, 158 в Санкт-Петербурге, 130 в Дагестане.

Также большое число летальных случаев было зафиксировано в следующих регионах: