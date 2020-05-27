«Макдоналдс» объявил о повышении зарплат в России

С 1 июня текущего года компания «Макдоналдс» повысит оклады и почасовые ставки сотрудников сети в России, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Годовой фонд оплаты труда компании собираются увеличить на 600 млн. руб., все рабочие места в сети сохранят.

«Увеличиваются зарплаты работников, инструкторов по обучению, техников, специалистов отделов кадров и менеджеров», — уточнили в компании.

Зарплаты повысят для сотрудников корпоративных предприятий «Макдоналдс» (более 630 ресторанов).

Изменение не затронет сотрудников франчайзинговых партнеров компании, которые самостоятельно определяют кадровую политику.