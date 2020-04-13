В России пострадавшие от COVID-19 сотрудники KFC получат $1 тыс.

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В России сотрудники ресторанов сети KFC, пострадавшие от коронавирусной инфекции, получат единоразовую денежную компенсацию в размере $1 тыс. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, любой трудоустроенный сотрудник KFC может в течение года воспользоваться правом на получение компенсации. Для этого он должен предоставить либо собственный положительный тест на COVID-19, либо подтверждение о необходимости ухаживать за инфицированным родственником.

Сотрудники ресторанов могут подать заявку на получение компенсации через специальную форму на сайте компании, предоставив справку о наличии COVID-19 от официального медицинского органа, уполномоченного проводить тесты, и подтверждение трудоустройства в KFC.

По словам гендиректора KFC в России Раисы Поляковой, инициатива касается всех сотрудников сети, вне зависисмости от того, в какой точке мира они работают.