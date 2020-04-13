Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
В Люберцах произошел пожар на мебельном складе Общество, 10:04 В России пострадавшие от COVID-19 сотрудники KFC получат $1 тыс. Общество, 10:01 «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» открыли доставку продуктов и медикаментов Пресс-релиз, 10:00 Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса Политика, 09:46 Автомобилистов ждут важные изменения. В ГИБДД раскрыли детали Авто, 09:40 «Как раньше» уже не будет: от каких иллюзий в бизнесе избавит коронавирус Pro, 09:34 Улицкая и Водолазкин попросили правительство поддержать книгоиздателей Бизнес, 09:27 Президент МОК оценил стоимость переноса Олимпиады Спорт, 09:15 В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер Общество, 09:11 Главврач заявила о 52 зараженных коронавирусом в больнице в Уфе Общество, 09:03 «Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале Технологии и медиа, 09:00 Российская армия получила первую партию модернизированных танков Т-90М Технологии и медиа, 08:59 Гравврач назвал число больных с COVID-19 на лечении в Коммунарке Общество, 08:54 Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам Бизнес, 08:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России пострадавшие от COVID-19 сотрудники KFC получат $1 тыс.

Фото: Замир Усманов / Global look Press

В России сотрудники ресторанов сети KFC, пострадавшие от коронавирусной инфекции, получат единоразовую денежную компенсацию в размере $1 тыс. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, любой трудоустроенный сотрудник KFC может в течение года воспользоваться правом на получение компенсации. Для этого он должен предоставить либо собственный положительный тест на COVID-19, либо подтверждение о необходимости ухаживать за инфицированным родственником.

Сотрудники ресторанов могут подать заявку на получение компенсации через специальную форму на сайте компании, предоставив справку о наличии COVID-19 от официального медицинского органа, уполномоченного проводить тесты, и подтверждение трудоустройства в KFC.

«Северсталь» выплатит сотрудникам дополнительно по 10 тыс. руб.
Бизнес

По словам гендиректора KFC в России Раисы Поляковой, инициатива касается всех сотрудников сети, вне зависисмости от того, в какой точке мира они работают.

Меры по поддержке своих сотрудников разрабатывают и другие компании. Так, сервис доставки еды в России Delivery Club, чтобы поддержать своих сотрудников, намерен в два раза увеличить сумму чаевых для курьеров, которые клиенты оставят им через мобильное приложение в апреле. Для защиты своих сотрудников сервис также внедрил бесконтактную доставку, отказался от расчетов наличными и начал выдавать курьерам маски и антисептики.

А сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» в конце марта  сообщили о планах создать фонд для финансовой поддержки водителей и курьеров, заразившихся коронавирусной инфекцией или помещенных на карантин.

Теги: Россия, коронавирус, сотрудники, KFC, новости РБК
Материалы по теме
«Северсталь» выплатит сотрудникам дополнительно по 10 тыс. руб.
Бизнес
Производители газировки предупредили о риске сокращения 25% сотрудников
Бизнес
Глава McDonald's отказался от половины своей зарплаты из-за вируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter