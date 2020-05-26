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В Екатеринбурге загорелось здание культурного центра

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Екатеринбурге загорелся центр культуры «Орджоникидзевский», сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Здание расположено по адресу бульвар Культуры, 3. По предварительным данным, площадь пожара составляет 700 кв. м. Пожарные принимают меры, чтобы не допустить распространения огня на соседние строения.

Видео: МЧС России
Видео: МЧС России

В результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал.

В конце марта пожар произошел в деревянном жилом доме в Екатеринбурге. В результате погибли семь человек, десять жильцов эвакуировались из здания до приезда пожарных. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

Теги: Екатеринбург, пожар, ЧП, новости РБК
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