Общество , 26 мая, 20:14
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В Екатеринбурге загорелось здание культурного центра
В Екатеринбурге загорелся центр культуры «Орджоникидзевский», сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Здание расположено по адресу бульвар Культуры, 3. По предварительным данным, площадь пожара составляет 700 кв. м. Пожарные принимают меры, чтобы не допустить распространения огня на соседние строения.
В результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал.
В конце марта пожар произошел в деревянном жилом доме в Екатеринбурге. В результате погибли семь человек, десять жильцов эвакуировались из здания до приезда пожарных. Площадь возгорания составила 200 кв. м.