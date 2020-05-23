В Ярославской области трое детей и пожилая женщина погибли при пожаре

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в частном жилом доме в Ярославской области. В результате погибли трое детей и пожилая женщина, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, среди погибших — девочка в возрасте пяти лет и два двухлетних мальчика. Дело завели по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Прокуратура Ярославской области также начала проверку. Пожар произошел днем в субботу, 23 мая, в деревне Тараканово в Угличском районе области.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности», — говорится в сообщении.