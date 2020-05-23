Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Макгрегор не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов в истории Спорт, 20:26 В Киеве обнаружили тело депутата Рады с огнестрельным ранением Общество, 20:06 Захватчик отделения Альфа-банка в Москве задолжал 1,8 млн руб. Общество, 20:02 МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки Общество, 19:59 СМИ сообщили о судимости захватчика банка в центре Москвы Общество, 19:52 В Ярославской области трое детей и пожилая женщина погибли при пожаре Общество, 19:46 Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии Политика, 19:27 СМИ узнали об отказе чемпиона мира по футболу вернуться в «Локомотив» Спорт, 19:25 Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях Экономика, 19:11 Полиция Киева завела дело после нападения на офис партии Медведчука Общество, 18:59 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 мая Общество, 18:57 Дубль Хаверца принес «Байеру» победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха Спорт, 18:55 Дортмундская «Боруссия» выиграла шестой матч подряд в Бундеслиге Спорт, 18:46 Знакомые рассказали о захватчике Альфа-банка на Земляном Валу Общество, 18:43
Общество ,  
0 

В Ярославской области трое детей и пожилая женщина погибли при пожаре

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в частном жилом доме в Ярославской области. В результате погибли трое детей и пожилая женщина, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, среди погибших — девочка в возрасте пяти лет и два двухлетних мальчика. Дело завели по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В Сети опубликовали видео сгоревшей церкви в Сергиевом Посаде
Общество

Прокуратура Ярославской области также начала проверку. Пожар произошел днем в субботу, 23 мая, в деревне Тараканово в Угличском районе области.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Органы местного самоуправления решают вопрос о предоставлении жилья семье, чей дом сгорел. По данным областного главка МЧС, огонь уничтожил дом на площади 60 кв м.

Теги: Ярославская область, пожар, прокуратура
Материалы по теме
Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Татарстане
Общество
В Сергиевом Посаде сгорела деревянная церковь
Общество
В МЧС предложили ужесточить наказание за пожары по неосторожности
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter