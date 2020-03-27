В МВД назвали поджог основной версией пожара в доме в Екатеринбурге

Полиция рассматривает поджог как основную версию причин пожара в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на пресс-секретаря главка МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, сотрудники полиции и МЧС отрабатывают несколько версий, в том числе поджог дома. «Специалисты предполагают, что вероятность поджога примерно 80%. Но пока, естественно, не утверждаем», — сказал он.

Накануне поздно вечером в Екатеринбурге загорелся двухэтажный деревянный дом. В результате погибли семь человек и один получил ранения. «РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МВД отмечает, что пострадавшую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Десять жильцов эвакуировались из здания до приезда пожарных. Площадь возгорания составила 200 кв. м.