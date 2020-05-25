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Пожар произошел на территории ТЭЦ на юге Москвы

Пожар на территории ТЭЦ-26 в столичном районе Бирюлево Западное ликвидирован. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Мосэнерго».

Около 21:45 мск на территории ТЭЦ загорелся уличный трансформатор собственных нужд ТСН-65.

«В 22:54 мск возгорание выключателя ВВГ-5 ТЭЦ-26 ликвидировано», — сообщили в пресс-службе.

В результате происшествия никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушалось.

22 мая произошел пожар в здании автосервиса, расположенном в поселке Знамя Октября в Новой Москве. В администрации объекта подтвердили, что людей внутри здания не было. Данных о пострадавших не поступало. Площадь пожара  составила около 120 кв. м.

Теги: Москва, ТЭЦ, пожар
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