Общество , 25 мая, 23:54
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Пожар произошел на территории ТЭЦ на юге Москвы
Пожар на территории ТЭЦ-26 в столичном районе Бирюлево Западное ликвидирован. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Мосэнерго».
Около 21:45 мск на территории ТЭЦ загорелся уличный трансформатор собственных нужд ТСН-65.
«В 22:54 мск возгорание выключателя ВВГ-5 ТЭЦ-26 ликвидировано», — сообщили в пресс-службе.
В результате происшествия никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушалось.
22 мая произошел пожар в здании автосервиса, расположенном в поселке Знамя Октября в Новой Москве. В администрации объекта подтвердили, что людей внутри здания не было. Данных о пострадавших не поступало. Площадь пожара составила около 120 кв. м.