В Петербурге два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме

Фото: spb_today / VK

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В результате погибли два человека, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС.

Загорелась квартира на восьмом этаже дома. Спасатели эвакуировали из соседних квартир 15 человек. Возгорание ликвидировали в 20:07 мск.

По данным главка, возгорание произошло в двухкомнатной квартире, где полностью выгорела комната площадью 17 кв. м, а также обгорела обстановка в коридоре площадью 3 кв. м. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».