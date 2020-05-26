«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор центра Ринат Максютов.

«В соответствии с утвержденной программой клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России. Пока мы идем в рамках принятого нами графика», — сказал Максютов.

Он добавил, что на чувствительных животных специалисты провели исследования 25 вариантов вакцин. По словам гендиректора «Вектора», ученые выбрали три препарата, как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства.

В начале апреля на совещании у президента России Владимир Путина Ринат Максютов заявил о готовности центра провести первую фазу клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции в мае. В частности, тогда Максютов утверждал, что у центра есть план провести доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин до 22 июня, а к концу месяца с тремя самыми эффективными вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований.