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Пандемия коронавируса ,  
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«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор центра Ринат Максютов.

«В соответствии с утвержденной программой клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России. Пока мы идем в рамках принятого нами графика», — сказал Максютов.

Он добавил, что на чувствительных животных специалисты провели исследования 25 вариантов вакцин. По словам гендиректора «Вектора», ученые выбрали три препарата, как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства.

Путин поручил ускорить процедуру регистрации вакцины от коронавируса
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

В начале апреля на совещании у президента России Владимир Путина Ринат Максютов заявил о готовности центра провести первую фазу клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции в мае. В частности, тогда Максютов утверждал, что у центра есть план провести доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин до 22 июня, а к концу месяца с тремя самыми эффективными вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований.

Впоследствии гендиректор «Вектора» заявил, что на первом этапе клинических испытаний вакцины исследования планируется провести на 60 добровольцах как из числа жителей Новосибирской области, так и из других регионов.

Максютов также утверждал, что переход пандемии коронавируса в сезонную возможен в том случае, если более половины жителей Земли приобретут иммунитет к этой болезни.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Новосибирск, ученые, коронавирус, вакцина
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