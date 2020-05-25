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СК попросил суд арестовать захватившего отделение Альфа-банка в Москве

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Следователи попросили суд арестовать 34-летнего мужчину, который захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу в центре Москвы. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Москве.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Захватчик отделения Альфа-банка в Москве признал вину
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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Инцидент произошел 23 мая в отделении Альфа-банка на Земляном Валу. Мужчина зашел в отделение банка и сообщил, что у него есть бомба и он намерен взорвать отделение. В этот момент в здании находились шесть человек: четыре сотрудника, уборщица и клиент.

Позднее мужчину задержали при участии бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Следователи завели уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложников). Как сообщил источник РБК, задержанным оказался Алексей Барышников. Во время допроса он признал свою вину. Когда следователи спросили мужчину о цели его действий, он отметил, что хотел «узнать правду» и понять, «что с ним происходит».

О том, что у захватчика не было четких намерений, также говорил один из заложников Федор Пименов. «Он ничего как такового не хотел, не хотел навредить и взять ничего не хотел. Просто хотел какой-то правды», — рассказал Пименов.

Теги: захват, Москва, арест
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