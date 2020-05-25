СК попросил суд арестовать захватившего отделение Альфа-банка в Москве

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Следователи попросили суд арестовать 34-летнего мужчину, который захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу в центре Москвы. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Москве.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Инцидент произошел 23 мая в отделении Альфа-банка на Земляном Валу. Мужчина зашел в отделение банка и сообщил, что у него есть бомба и он намерен взорвать отделение. В этот момент в здании находились шесть человек: четыре сотрудника, уборщица и клиент.

Позднее мужчину задержали при участии бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Следователи завели уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложников). Как сообщил источник РБК, задержанным оказался Алексей Барышников. Во время допроса он признал свою вину. Когда следователи спросили мужчину о цели его действий, он отметил, что хотел «узнать правду» и понять, «что с ним происходит».