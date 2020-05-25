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СМИ узнали о предложении ввести онлайн-допросы для бизнесменов за рубежом

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил проводить онлайн-допросы подозреваемых, находящихся за границей. Об этом со ссылкой на приложение к ежегодному докладу Титова главе государства Владимиру Путину сообщает ТАСС.

«С целью усовершенствования механизма установления истины по делу дополнить ч. 1 ст. 187 УПК России («Место и время допроса») положением о возможности проведения допроса лица, в том числе находящегося за пределами России», — говорится в приложении.

Так, допрос предлагается проводить при помощи видео-конференц-связи при предоставлении подозреваемым данных о личности и месте пребывания, удостоверенных российским консульством.

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По словам Титова, при необходимости подтверждение личности допрашиваемого может быть реализовано на портале Госуслуги или путем получения QR-кода. Бизнес-омбудсмен также предложил предусмотреть в законе обязанность следствия удовлетворять ходатайство подозреваемого, его законного представителя или адвоката о проведении такого онлайн-допроса.

Кроме того, указывает ТАСС, бизнес-омбудсмен доложил президенту России о 123 желающих вернуться на родину бизнесменах, в отношении которых на родине ранее завели уголовные дела.

В марте омбудсмен подготовил законопроект, позволяющий передавать уголовные дела, связанные с предпринимательством, суду присяжных, и направил его председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву. В инициативе шла речь об индивидуальных предпринимателях, ставших фигурантами уголовных дел разной степени тяжести. По мнению Титова, суды присяжных обеспечат «максимальную реализацию состязательных начал в ходе судебного разбирательства».

Бизнес-омбудсмен в феврале также сообщил о росте числа дел по экономическим статьям УК России на 37% до 317 тыс. В Кремле обратили внимание на его сообщение и заявили о планах проанализировать эти данные.

Теги: Борис Титов, допросы, подозреваемые, онлайн
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