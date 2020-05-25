СМИ узнали о предложении ввести онлайн-допросы для бизнесменов за рубежом

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил проводить онлайн-допросы подозреваемых, находящихся за границей. Об этом со ссылкой на приложение к ежегодному докладу Титова главе государства Владимиру Путину сообщает ТАСС.

«С целью усовершенствования механизма установления истины по делу дополнить ч. 1 ст. 187 УПК России («Место и время допроса») положением о возможности проведения допроса лица, в том числе находящегося за пределами России», — говорится в приложении.

Так, допрос предлагается проводить при помощи видео-конференц-связи при предоставлении подозреваемым данных о личности и месте пребывания, удостоверенных российским консульством.

По словам Титова, при необходимости подтверждение личности допрашиваемого может быть реализовано на портале Госуслуги или путем получения QR-кода. Бизнес-омбудсмен также предложил предусмотреть в законе обязанность следствия удовлетворять ходатайство подозреваемого, его законного представителя или адвоката о проведении такого онлайн-допроса.