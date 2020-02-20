Кремль проанализирует данные о росте числа дел против бизнесменов

Борис Титов (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

В Кремле обратили внимание на сообщение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о росте числа уголовных дел против предпринимателей и намерены проанализировать эти данные. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это важная информация», — сказал Песков

По его словам, предстоит выяснить, связана ли эта статистика с тем, что предприниматели действительно «нечистоплотно ведут дела», или это следствие ужесточения уголовного преследования.

О росте в 2019 году количества уголовных дел по экономическим статьям УК Титов сообщил накануне. По его словам, об этом свидетельствуют сводные данные сразу нескольких ведомств — Следственного комитета, МВД и ФСБ, а общее число таких случаев выросло по сравнению с 2018 годом на 37% — до 317 тыс.