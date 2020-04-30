Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

Половина всего российского бизнеса прекратила деятельность на время карантина, некоторые из компаний — навсегда. По мнению бизнес-омбудсмена, в этих условиях того, что сейчас делает правительство, недостаточно

Владимир Путин и Борис Титов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.

«Мы считаем, что реализуемые правительством Российской Федерации меры не соответствуют сложности сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса и одновременным падением спроса из-за цен на сырье. Масштаб проблем в условиях отсутствия адекватного ответа со стороны государства может привести к массовым банкротствам предприятий и значительному росту безработицы», — говорится в письме.

Ключевым вопросом, от которого зависит выживаемость бизнеса «в условиях недостаточности финансовой поддержки со стороны правительства», Титов называет сроки снятия карантинных мер. Сейчас, по данным бизнес-омбудсмена, более 50% бизнеса временно или навсегда прекратили деятельность.

В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: