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Антикризисные меры ,  
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Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

Половина всего российского бизнеса прекратила деятельность на время карантина, некоторые из компаний — навсегда. По мнению бизнес-омбудсмена, в этих условиях того, что сейчас делает правительство, недостаточно
Владимир Путин и Борис Титов
Владимир Путин и Борис Титов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.

«Мы считаем, что реализуемые правительством Российской Федерации меры не соответствуют сложности сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса и одновременным падением спроса из-за цен на сырье. Масштаб проблем в условиях отсутствия адекватного ответа со стороны государства может привести к массовым банкротствам предприятий и значительному росту безработицы», — говорится в письме.

Ключевым вопросом, от которого зависит выживаемость бизнеса «в условиях недостаточности финансовой поддержки со стороны правительства», Титов называет сроки снятия карантинных мер. Сейчас, по данным бизнес-омбудсмена, более 50% бизнеса временно или навсегда прекратили деятельность.

В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие:

  • разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм;
  • предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте—апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала. Список наиболее пострадавших от кризиса отраслей — расширить;
  • разрешить предпринимателям отправлять работников в бессрочный отпуск с выплатой пособия не менее МРОТ в месяц. На время карантина приравнять индивидуальных предпринимателей без наемных работников к самозанятым;
  • запретить банкам ухудшать кредитную историю компаний, пострадавших из-за пандемии. Для поддержки торговли снизить плату банкам за эквайринг до 1%;
  • запретить отключение коммунальных услуг до конца 2020 года для пострадавших предприятий, заморозить энерготарифы до конца 2021 года и запретить взыскание неустоек за неуплату коммунальных платежей;
  • предоставить торгово-развлекательным центрам налоговые каникулы на полгода и на тот же срок — мораторий на взимание платы по кредитам;
  • объявить амнистию для тех, кто был осужден за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Мишустин поручил подготовить предложения по снятию ограничений с бизнеса
Экономика
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство России уже приняло несколько пакетов мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, в соответствии с ними малый и средний бизнес из пострадавших отраслей может претендовать на субсидии для выплат сотрудникам в размере МРОТ на одного человека при сохранении 90% занятости в компаниях. По оценке кабмина, по состоянию на 17 апреля общая сумма помощи в рамках двух пакетов мер составляет 2,1 трлн руб.

27 апреля премьер Михаил Мишустин заявил о необходимости подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий. Они должны быть сведены воедино Минэкономразвития, которое представит их правительству 30 апреля.

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Общество
Владимир Путин

Президент Владимир Путин, несмотря на жалобы бизнеса, ранее продлил период нерабочих дней до конца майских праздников. Объясняя необходимость сохранения ограничений, глава государства заявлял: «В мире в целом, а порой и у нас, в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения... Для нас сейчас главное — это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем». Предложения отменить ограничения вопреки угрозе жизни граждан Путин называл эгоистическими и безответственными.

Авторы: Георгий Тадтаев, Ольга Агеева
Теги: Борис Титов, бизнес, правительство, антикризисные меры
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