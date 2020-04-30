Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.
«Мы считаем, что реализуемые правительством Российской Федерации меры не соответствуют сложности сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса и одновременным падением спроса из-за цен на сырье. Масштаб проблем в условиях отсутствия адекватного ответа со стороны государства может привести к массовым банкротствам предприятий и значительному росту безработицы», — говорится в письме.
Ключевым вопросом, от которого зависит выживаемость бизнеса «в условиях недостаточности финансовой поддержки со стороны правительства», Титов называет сроки снятия карантинных мер. Сейчас, по данным бизнес-омбудсмена, более 50% бизнеса временно или навсегда прекратили деятельность.
В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие:
- разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм;
- предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте—апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала. Список наиболее пострадавших от кризиса отраслей — расширить;
- разрешить предпринимателям отправлять работников в бессрочный отпуск с выплатой пособия не менее МРОТ в месяц. На время карантина приравнять индивидуальных предпринимателей без наемных работников к самозанятым;
- запретить банкам ухудшать кредитную историю компаний, пострадавших из-за пандемии. Для поддержки торговли снизить плату банкам за эквайринг до 1%;
- запретить отключение коммунальных услуг до конца 2020 года для пострадавших предприятий, заморозить энерготарифы до конца 2021 года и запретить взыскание неустоек за неуплату коммунальных платежей;
- предоставить торгово-развлекательным центрам налоговые каникулы на полгода и на тот же срок — мораторий на взимание платы по кредитам;
- объявить амнистию для тех, кто был осужден за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.