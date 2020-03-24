Бизнес-омбудсмен предложил передать дела предпринимателей суду присяжных

Омбудсмен Борис Титов подготовил законопроект, позволяющий передавать уголовные дела, связанные с предпринимательством, суду присяжных. Глава Верховного суда ранее уже предлагал рассматривать таким образом дела о мошенничестве

Борис Титов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Уголовные дела в сфере предпринимательства могут передаваться для рассмотрения суду присяжных. Такая новелла содержится в разработанном уполномоченным по защите прав бизнесменов Борисом Титовым законопроекте (есть у РБК). Текст документа направлен председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву, который ранее уже предлагал передавать судам присяжных дела по ст. 159 (мошенничество). Титов попросил главу ВС учесть его предложения при подготовке законопроекта, связанного с расширением состава преступлений, дела по которым рассматривает суд присяжных.

Под действие инициативы Титова подпадают ставшие фигурантами уголовных дел разной степени тяжести индивидуальные предприниматели, учредители бизнеса, главные бухгалтеры и так далее. Если их дела будут рассматривать суды присяжных, то это обеспечит «максимальную реализацию состязательных начал в ходе судебного разбирательства», говорится в пояснительной записке к законопроекту. В прошлом году количество оправдательных приговоров, вынесенных такими судами, составило 26%, а в целом количество вынесенных в 2019 году оправдательных приговоров составляло менее 1% от общего числа дел.

«Риск усиления уголовно-правового давления на бизнес повышается»

«Сейчас эта идея наиболее своевременна: и мир, и наша страна сейчас на пороге серьезного кризиса, — прокомментировал РБК омбудсмен свою инициативу. — Мы прекрасно понимаем, что чем хуже экономическая ситуация, тем злее коррупционеры, и мы исходим из того, что риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается». Поэтому, по мнению Титова, повышается и важность суда присяжных. Присяжные «хотя бы с точки зрения здравого смысла будут оценивать экономические дела: а что это такое — мошенничество, преступление или просто нарушение договорных обязательств», поясняет он.

Об идее передавать дела предпринимателей судам присяжных глава ВС Лебедев заявил в середине февраля. Он также предложил распространить компетенцию присяжных на все дела по особо тяжким статьям УК. Сейчас с участием присяжных могут рассматриваться только дела по отдельным составам особо тяжких преступлений — об убийствах, изнасилованиях, производстве, сбыте и контрабанде наркотиков, преступных сообществах, посягательствах на жизнь госдеятеля, следователя и т.п. Лебедев уточнил, что в число статей, дела по которым смогут передавать присяжным, может попасть и общеуголовная статья о мошенничестве, дела по которой следствие часто не рассматривает как предпринимательские.