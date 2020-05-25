Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом
Россия может победить коронавирусную инфекцию к концу этого лета. Такой прогноз дал президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, передает «РИА Новости».
«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
24 мая главный санитарный врач страны Анна Попова во время видеосовещания с президентом Владимиром Путиным заявила, что Россия вышла на плато заболеваемости COVID-19.
По ее словам, ситуация с коронавирусом сейчас определяется как «уверенное плато» со стабилизацией прироста заболевших и дальнейшим его снижением. Попова отметила, что в стране удалось «срезать» пик эпидемии — число новых больных в самые критические дни было намного ниже, чем в других странах.