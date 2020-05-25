Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Глава ЦИК допустила дистанционное голосование по поправкам в Конституцию Политика, 07:37 Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом Общество, 07:24 Операторы указали на риск банкротств из-за бесплатного доступа к сайтам Технологии и медиа, 07:14 ВЭБ и РФПИ начали поиск зарубежных инвесторов для ЦСКА Спорт, 07:10 Игорь Шувалов — РБК: «Не люблю заявлений, что мир не будет прежним» Бизнес, 07:00 Трамп пожертвовал квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом Общество, 06:56 Глава Тувы заразился коронавирусом Общество, 06:51 Глава Красноярского Минздрава ушел на карантин после заражения сотрудника Общество, 06:33 Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Приморье Общество, 06:17 Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц Финансы, 06:00 ЦБ начал внедрять обмен данными о счетах компаний между банками Pro, 06:00 Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе Экономика, 06:00 Китай обвинил США в подталкивании к «новой холодной войне» Политика, 05:53 В Приморье машина с семьей вылетела с дороги и упала в реку Общество, 05:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом

Россия может победить коронавирусную инфекцию к концу этого лета. Такой прогноз дал президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, передает «РИА Новости».

«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.

24 мая главный санитарный врач страны Анна Попова во время видеосовещания с президентом Владимиром Путиным заявила, что Россия вышла на плато заболеваемости COVID-19.

По ее словам, ситуация с коронавирусом сейчас определяется как «уверенное плато» со стабилизацией прироста заболевших и дальнейшим его снижением. Попова отметила, что в стране удалось «срезать» пик эпидемии — число новых больных в самые критические дни было намного ниже, чем в других странах.

Воробьев словами «расслабляться рано» оценил близость победы над вирусом
Общество
Андрей Воробьев

Ранее в мае главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщала, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может наладиться к июлю.

Позже он заявила, что вторая волна эпидемии будет не такой сильной. «Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — пояснила Малинникова.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, эпидемия
Материалы по теме
Инфекционист Минздрава оценила сроки завершения эпидемии COVID в России
Общество
Ученые отодвинули дату окончания эпидемии в России на конец августа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter