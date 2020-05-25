Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом

Ранее в мае главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщала, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может наладиться к июлю.

Позже он заявила, что вторая волна эпидемии будет не такой сильной. «Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — пояснила Малинникова.