Воробьев словами «расслабляться рано» оценил близость победы над вирусом

Андрей Воробьев (Фото: andreyvorobiev / VK)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что еще рано расслабляться из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, власти региона вместе с экспертами и Роспотребнадзором следят за тремя показателями — коэффициентом распространения инфекции, количеством свободных коек в больницах и уровнем тестирования.

Первый из них должен быть меньше единицы, а в Подмосковье он составляет 0,9, отметил Воробьев. Второй показатель должен составлять не менее 50%, в области он достиг 65%. Тестирований в регионе должно быть не менее 90 на 100 тыс. населения, в Московской области этот показатель составил 120 тестирований.

«Эти три цифры говорят о том, что в Подмосковье ситуация контролируется. Конечно, до полной победы над вирусом еще очень далеко и расслабляться рано», — написал Воробьев.