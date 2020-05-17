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Пандемия коронавируса ,  
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Воробьев словами «расслабляться рано» оценил близость победы над вирусом

Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: andreyvorobiev / VK)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что еще рано расслабляться из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, власти региона вместе с экспертами и Роспотребнадзором следят за тремя показателями — коэффициентом распространения инфекции, количеством свободных коек в больницах и уровнем тестирования.

Первый из них должен быть меньше единицы, а в Подмосковье он составляет 0,9, отметил Воробьев. Второй показатель должен составлять не менее 50%, в области он достиг 65%. Тестирований в регионе должно быть не менее 90 на 100 тыс. населения, в Московской области этот показатель составил 120 тестирований.

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«Эти три цифры говорят о том, что в Подмосковье ситуация контролируется. Конечно, до полной победы над вирусом еще очень далеко и расслабляться рано», — написал Воробьев.

Губернатор отметил, что экономика может и должна сделать шаг вперед с 18 мая. С понедельника в Московской области возобновят жилое, бюджетное и коммерческое строительство, а также работы на объектах ЖКХ, рассказал Воробьев. Помимо этого, начнут работать промышленные предприятия.

В Подмосковье выявили более 27 тыс. случаев заражения коронавирусом, 268 человек умерли и свыше 3 тыс. пациентов выздоровели. Лечиться продолжают более 24 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Подмосковье
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